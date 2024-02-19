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Польские фермеры намереваются полностью заблокировать границу с Украиной

Польские фермеры намереваются во вторник, 20 февраля, полностью заблокировать границу с Украиной. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу НСЗЗ «Солидарность».

Польские фермеры намереваются полностью заблокировать границу с Украиной
© РИА Новости

Организаторы протестов отметили, что акции пройдут по всей стране. Они уточнили, что будут заблокированы не только погранпереходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

Аграрии заметили, что не выдвигают политических требований. Их цель — обеспечить продовольственную безопасность Польши, предоставить жителям страны здоровую, качественную польскую пищевую продукцию.

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По их словам, к акции протеста также присоединяются активисты Польского охотничьего союза. Они добавили, что на интерактивных картах пиктограмма с трактором будет означать место, где протестуют фермеры, а пиктограмма с кабаном — место протеста охотников.

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