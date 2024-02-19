В Венгрии назвали причину антивоенных настроений на Украине

Просмотр видео о насильственной мобилизации на Украине снижает желание продолжать конфликт у жителей страны, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат заметил, что тема роста антивоенных настроений в украинском обществе не звучала на заседании глав МИД стран ЕС.

По его словам, в интернете появляется все больше видео и фотографий о насильственной мобилизации в населенных пунктах республики.

«Очевидно, что если на Украине эти кадры тоже видят, то они не усиливают в них [украинцах] желание продолжать конфликт», — отметил Сийярто.

Глава МИД пояснил, что с тем, чтобы предотвратить гибель большого числа военных, следует сосредоточиться на поиске решений мирного урегулирования.