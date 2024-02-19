Во Франции состоится голосование на выборах президента России
Посольство России во Франции сообщает, что в стране состоится голосование на выборах президента РФ. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что такое решение было принято после соответствующего обсуждения с властями Франции. По итогам этих переговоров Париж выдал официальное подтверждение того, что граждане России на территории Франции смогут проголосовать на выборах российского президента.
«По результатам проработки с французской стороной вопроса обеспечения на территории Франции голосования росграждан на выборах президента России 16 февраля получили от французских властей официальное подтверждение об их готовности исполнять свои обязательства по обеспечению безопасности российских дипломатических и консульских учреждений во Франции в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях», — рассказали в посольстве.
Ранее бюро ОБСЕ отказалось от приглашения на выборы президента России.