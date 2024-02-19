Во Франции состоится голосование на выборах президента России

«По результатам проработки с французской стороной вопроса обеспечения на территории Франции голосования росграждан на выборах президента России 16 февраля получили от французских властей официальное подтверждение об их готовности исполнять свои обязательства по обеспечению безопасности российских дипломатических и консульских учреждений во Франции в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях», — рассказали в посольстве.