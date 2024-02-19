Корреспондент CNN Фарид Закария подробно разобрал визит журналиста Такера Карлсона в Москву. Значительную часть обзора он посвятил московскому метро. Ролик опубликован на официальной странице телеканала на YouTube.

Ранее Карлсон опубликовал несколько видео, снятых в Москве. В частности, журналист показал столичное метро и супермаркет.

«Их [американских консерваторов] все больше ослепляет чистота и порядок диктатур, популистских авторитарных режимов и абсолютных монархий», — предположил Закария.

В частности, Карлсон восхитился величием московского метро, которое выгодно контрастирует с нью-йоркским. Вместе с тем, добавил корреспондент, роскошные станции были построены Иосифом Сталиным за огромные государственные деньги, чтобы продемонстрировать превосходство советского коммунизма.

Напротив, метро Нью-Йорка является продуктом капитализма, оно было построено и эксплуатируется в рамках различного рода государственно-частного партнерства, которое в большей степени ориентировано на бюджет.

Кроме того, напомнил Закария, Карлсон восхищался такими городами, как Токио, Сингапур, Абу-Даби и Дубай. Они действительно замечательны по-своему, но они продукт авторитарных правительств или конформистской культуры, или того и другого.

Американские города, по его мнению, являются отражением демократии, местом, где людям приходится преодолевать разногласия и находить способы жить вместе. Это делает их более беспорядочными, грязными, а иногда и хаотичными.