Лидер французской партии «Патриоты» призвал свергнуть Макрона
Лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что французам необходимо свергнуть «клику» президента страны Эммануэля Макрона. Об этом он написал в социальной сети X.
Таким образом политик прокомментировал выделение трех миллиардов евро на помощь Украине, введение платы за дополнительную часть профессионального обучения, а также приглашение в страну медиков из Кубы. По мнению Филиппо, действия Макрона и его окружения делают из Франции страну третьего мира.
«Спящий народ должен срочно проснуться и выгнать клику у власти, которая превращает страну в третий мир в интересах глобалистской олигархии», — написал он.
Ранее Филиппо потребовал от Макрона «отправиться на фронт».
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