$92.41-0.1499.49+0.14
Войти в почту

Лидер французской партии «Патриоты» призвал свергнуть Макрона

Лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что французам необходимо свергнуть «клику» президента страны Эммануэля Макрона. Об этом он написал в социальной сети X.

Лидер французской партии «Патриоты» призвал свергнуть Макрона
© globallookpress.com

Таким образом политик прокомментировал выделение трех миллиардов евро на помощь Украине, введение платы за дополнительную часть профессионального обучения, а также приглашение в страну медиков из Кубы. По мнению Филиппо, действия Макрона и его окружения делают из Франции страну третьего мира.

«Спящий народ должен срочно проснуться и выгнать клику у власти, которая превращает страну в третий мир в интересах глобалистской олигархии», — написал он.

Ранее Филиппо потребовал от Макрона «отправиться на фронт».

В мире
Филиппо Флориан
Эммануэль Макрон
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости