Лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что французам необходимо свергнуть «клику» президента страны Эммануэля Макрона . Об этом он написал в социальной сети X.

Таким образом политик прокомментировал выделение трех миллиардов евро на помощь Украине, введение платы за дополнительную часть профессионального обучения, а также приглашение в страну медиков из Кубы. По мнению Филиппо, действия Макрона и его окружения делают из Франции страну третьего мира.