Бразилия отозвала посла в Израиле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился отозвать посла республики в Тель-Авиве Фредерико Майера для консультаций. Об этом пишет Folha de S.Paulo.

Накануне бразильский лидер сравнил действия ЦАХАЛ в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера. После этого МИД Израиля объявил президента персоной нон грата в стране.

«Посол Бразилии в Тель-Авиве Фредерико Майер был отозван Лулой в страну для консультаций», — отметил автор статьи.