Бразилия отозвала посла в Израиле

Президент Бразилии отозвал посла в Израиле для консультаций
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился отозвать посла республики в Тель-Авиве Фредерико Майера для консультаций. Об этом пишет Folha de S.Paulo.
Накануне бразильский лидер сравнил действия ЦАХАЛ в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера. После этого МИД Израиля объявил президента персоной нон грата в стране.
«Посол Бразилии в Тель-Авиве Фредерико Майер был отозван Лулой в страну для консультаций», — отметил автор статьи.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал высказывания президента Бразилии. По его мнению, они являются «серьезными и постыдными» и разрушают отношения между сторонами.
Рамблер: главные новости