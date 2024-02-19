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Президент Бразилии отозвал посла в Израиле для консультаций

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился отозвать посла республики в Тель-Авиве Фредерико Майера для консультаций. Об этом пишет Folha de S.Paulo.

Бразилия отозвала посла в Израиле
© globallookpress.com

Накануне бразильский лидер сравнил действия ЦАХАЛ в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера. После этого МИД Израиля объявил президента персоной нон грата в стране.

«Посол Бразилии в Тель-Авиве Фредерико Майер был отозван Лулой в страну для консультаций», — отметил автор статьи.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал высказывания президента Бразилии. По его мнению, они являются «серьезными и постыдными» и разрушают отношения между сторонами.

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