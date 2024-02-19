СМИ: На Украине планируют сменить премьер-министра
Руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака планируют назначить на должность премьер-министра страны. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщило издание «Страна».
Из материала следует, что сейчас в правительстве Украины идут обсуждения подготовки к возможному назначению Андрея Ермака на пост премьер-министра страны. Однако, в связи с этим также возникают вопросы, касающиеся правомерности действий Владимира Зеленского, президентский срок которого истекает в мае 2024 года.
— Один из главных слухов, который курсирует в последнюю неделю в политических кругах Украины, — якобы подготовка к назначению главы Офиса (Зеленского — прим. «ВМ») Андрея Ермака премьер-министром Украины, — приводит текст публикации украинского издания РИА Новости.
Владимир Зеленский 8 февраля сообщил об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего вооруженными силами страны. Новым главкомом был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Подробнее о том, кто такой новый главком ВСУ Александр Сырский, — в материале «Вечерней Москвы».
9 февраля президент Украины также присвоил бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному звание героя Украины.