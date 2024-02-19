СМИ: На Украине планируют сменить премьер-министра

Из материала следует, что сейчас в правительстве Украины идут обсуждения подготовки к возможному назначению Андрея Ермака на пост премьер-министра страны. Однако, в связи с этим также возникают вопросы, касающиеся правомерности действий Владимира Зеленского, президентский срок которого истекает в мае 2024 года.