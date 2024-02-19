Эквадор отказался отправлять вооружение Украине

Кито не планирует направлять вооружения и военную технику Украине, заявила глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд. Об этом пишет РИА «Новости».

Напомним, что США выразили желание приобрести у республики технику советского образца с тем, чтобы передать ее в дальнейшем ВСУ. В частности, Вашингтон собирался купить 18 единиц 122-мм РСЗО БМ-21 «Град», 18 ЗРК «Оса», вертолеты Ми-8.

По данным агентства, министр рассказала о планах республики в ходе выступления в парламенте.

«Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт», — пояснила Соммерфельд.

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом.

В ходе беседы российская сторона акцентировала внимание на том, что решение западных стран отправить вооружение Украине может привести к затягиванию конфликта и дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе.