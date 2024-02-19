$92.41-0.1499.49+0.14
Войти в почту

В МИД Эквадора заявили, что страна не будет поставлять оружие Киеву

Кито не планирует направлять вооружения и военную технику Украине, заявила глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд. Об этом пишет РИА «Новости».

Эквадор отказался отправлять вооружение Украине
© РИА Новости

Напомним, что США выразили желание приобрести у республики технику советского образца с тем, чтобы передать ее в дальнейшем ВСУ. В частности, Вашингтон собирался купить 18 единиц 122-мм РСЗО БМ-21 «Град», 18 ЗРК «Оса», вертолеты Ми-8.

По данным агентства, министр рассказала о планах республики в ходе выступления в парламенте.

«Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт», — пояснила Соммерфельд.

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом.

Эквадор отказался от передачи советского оружия США. Повлияли ли на это бананы?

В ходе беседы российская сторона акцентировала внимание на том, что решение западных стран отправить вооружение Украине может привести к затягиванию конфликта и дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе.

Замминистра выразил надежду, что на фоне этого Кито не будет поставлять вооружения на Украину.

В мире
Сергей Рябков
Киев
Эквадор
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости