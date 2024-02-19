Хиллари Клинтон предупредила о серьезности намерений Трампа по НАТО

«Он сделает все возможное, чтобы стать абсолютным авторитарным лидером, если ему будет предоставлена такая возможность. И он вытащит нас из НАТО, хотя Конгресс принял резолюцию, в которой говорится, что он не сможет этого сделать без поддержки Конгресса, потому что он просто выведет нас из НАТО», — заявила Клинтон.