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Байден заявил, что США изучают возможность введения новых санкций против РФ

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении РФ из-за смерти Алексея Навального. Слова американского лидера приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Байден заявил, что США изучают возможность введения новых санкций против РФ
© globallookpress.com

"Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность [введения] дополнительных санкций", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос.

У него также поинтересовались, повлияет ли смерть Навального на перспективы одобрения в Палате представителей Конгресса законопроекта о выделении дополнительного финансирования на поддержку Украины.

"Надеюсь, что да, но не уверен", - ответил Байден.

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