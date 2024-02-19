Байден заявил, что США изучают возможность введения новых санкций против РФ

"Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность [введения] дополнительных санкций", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос.

У него также поинтересовались, повлияет ли смерть Навального на перспективы одобрения в Палате представителей Конгресса законопроекта о выделении дополнительного финансирования на поддержку Украины.