Востоковед высказался о росте напряженности в районе Красного моря

«Если говорить о том, насколько велик их потенциал сопротивляться, можно отметить, что пока их просто бомбят и, думаю, это бесконечный процесс. Как известно, с воздуха ты не сможешь закончить ни одну военную операцию, а воевать на земле ни американцы, ни европейцы, ни кто-либо еще, скорее всего, не будут – это большие риски, в том числе политические. Начиная с 2015 года Саудовская Аравия вместе со своей коалицией ничего не смогла с ними сделать – это пример, который не достоин подражания», — сказал специалист.