Востоковед высказался о росте напряженности в районе Красного моря
Востоковед Андрей Чупрынин в разговоре с Рамблером прокомментировал рост напряженности в районе Красного моря, а также объяснил продолжающиеся атаки со стороны йеменских хуситов на суда в данном регионе.
Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» ранее ударили несколькими корабельными ракетами по британскому судну Rubymar в Аденском заливе. По словам мятежников, судно получило «сильные повреждения», из-за чего полностью остановилось. Rubymar, считают они, «подвергается риску затонуть». Вместе с тем агентство DPA со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что главы стран МИД Евросоюза согласовали в Брюсселе начало военно-морской миссии объединения в Красном море. Отмечалось, что миссия ЕС будет отдельной от возглавляемой США операции Prosperity Guardian.
Хуситы привлекают к себе внимание и зарабатывают деньги своими «героическими» действиями по обстрелу судов. Это работа на спонсора. Понятно, что европейцам (возможно, к ним присоединится Китай) это не нравится, поскольку дорожает логистика, дорожают [идущие через Красное море] товары. Эта ситуация не то, чтобы смертельна – мировая экономика, конечно, не рухнет – тем не менее она неприятна.Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог
Причиной своих нападений на суда в Красном море хуситы ранее назвали месть за население сектора Газа, которое подвергается военным рискам со стороны Израиля, напомнил эксперт.
«Но на сегодняшний день они уже заявляют о том, что даже если операция Израиля в Газе прекратится, то они все равно будут продолжать обстреливать корабли. Видимо, им понравилось это дело. Вполне вероятно и то, что им кто-то подкидывает за эти действия деньги, ведь это, в том числе, и большой бизнес», — сказал Чупрыгин.
Йеменские хуситы стремятся присоединиться «к редеющей группе акторов, которая продолжает настаивать на немедленном создании арабского государства в Палестине», допустил востоковед.
«Если говорить о том, насколько велик их потенциал сопротивляться, можно отметить, что пока их просто бомбят и, думаю, это бесконечный процесс. Как известно, с воздуха ты не сможешь закончить ни одну военную операцию, а воевать на земле ни американцы, ни европейцы, ни кто-либо еще, скорее всего, не будут – это большие риски, в том числе политические. Начиная с 2015 года Саудовская Аравия вместе со своей коалицией ничего не смогла с ними сделать – это пример, который не достоин подражания», — сказал специалист.
Политолог вместе с тем прокомментировал заявления представителей Евросоюза о том, что военно-морская миссия стран объединения по защите судов на юге Красного моря - оборонительная, что корабли ЕС будут реагировать только на атаки с моря и не станут производить выстрелы в сторону материка.
«Это заявление понятно. Не станут же в ЕС говорить, что, мол, мы сейчас придем в Красное море и как шарахнем по хуситам – и всех разбомбим. Тогда сразу встанет вопрос о том, являются ли они агрессорами. Поэтому они говорят, что придут в регион со своим военным потенциалом и будут ждать, когда, например, по ним запустят ракету, и тогда последует эффективный ответ. Так же сейчас себя ведут американцы», — заявил эксперт.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке затянется надолго, считает Чупрыгин.
«Потенциала договороспособности у прямых участников конфликта сейчас нет, а это самое главное в данном вопросе», — заключил он.
Ранее хуситы заявили об уничтожении американского дрона MQ-9.