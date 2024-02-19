Во Франции раскрыли отношение европейцев к спонсированию Киева

У наших стран и так уже неприличная задолженность. Взять, к примеру, фермеров, которые бунтуют по всему ЕС, многие из них уже обанкротились. Возможно, именно им следует помочь в первую очередь. Нам говорят, что нет денег на увеличение пенсий, на больницы, но зато есть 50 млрд на Украину. Общественность негативно относится к выделению помощи Киеву и считает ее преступлением против мира, — сказал Филиппо.