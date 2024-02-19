Президент Бразилии не намерен извиняться перед Израилем за слова о Газе

Аморим: Лула да Силва не намерен извиняться перед Израилем за слова о Газе
Президент Бразилии Лула да Силва не планирует извиняться перед Израилем за сравнение действий ЦАХАл в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера, рассказал спецпредставитель главы республики по международным вопросам Селсу Аморим. Об этом пишет CNN Brasil.
В воскресенье, 18 февраля, глава Бразилии в резкой форме прокомментировал военные действия в секторе Газа. В Израиле в ответ заявили, что Лула да Силва будет объявлен в стране персоной нон грата, пока не извинится.
«Мы всегда относились друг к другу очень уважительно и защищали идею создания двух государств, но извиняться не за что», — отметил Аморим.
По его мнению, Израиль, продолжая военные действия в анклаве, может попасть в международную изоляцию.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал слова бразильского президента «постыдными и серьезными». Он добавил, что да Силва позволил себе пересечь «красную линию» в отношениях между странами.