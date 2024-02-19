Президент Бразилии не намерен извиняться перед Израилем за слова о Газе

Президент Бразилии Лула да Силва не планирует извиняться перед Израилем за сравнение действий ЦАХАл в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера, рассказал спецпредставитель главы республики по международным вопросам Селсу Аморим. Об этом пишет CNN Brasil.

В воскресенье, 18 февраля, глава Бразилии в резкой форме прокомментировал военные действия в секторе Газа. В Израиле в ответ заявили, что Лула да Силва будет объявлен в стране персоной нон грата, пока не извинится.

«Мы всегда относились друг к другу очень уважительно и защищали идею создания двух государств, но извиняться не за что», — отметил Аморим.

По его мнению, Израиль, продолжая военные действия в анклаве, может попасть в международную изоляцию.