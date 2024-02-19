Пока вы не уснули: потери РФ из-за зерновой сделки и Медведев о скорой победе в СВО

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Названа сумма, которую Россия потеряла из-за зерновой сделки

Zuma/TACC

За время действия зерновой сделки на фоне повышенного дисконта Россия потеряла как минимум 1 млрд 200 млн рублей, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«С прекращением зерновой сделки у нас уменьшился ущерб. В ходе сделки ущерб доходил до 80 долларов с каждой тонны отгружаемой продукции. Зерновая сделка приводила к дисконту в 30-40 долларов за тонну в среднем. Сейчас он колеблется в районе 10-15 долларов за тонну. Мы меньше денег теряем при наших отгрузках, это позитивное явление. В целом за время действия сделки мы потеряли миллиард и двести миллионов долларов. Вот такой размер дисконта и снижения наших цен. Просто чистые потери», - рассказал он.

Медведев пообещал скорую победу России в СВО

Дмитрий Медведев пообещал скорую победу России в СВО. Убежденность в близком завершении военных действий он выразил в ходе визита в Чечню.

"Я уверен, она [победа] скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет, по сути, вся наша страна", - заявил он на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в СВО.

МИД Китая оценил сообщение о размещении оружия России в космосе

Министерство иностранных дел Китая указало на официальную позицию России по поводу «размещения» в космосе российского оружия. Об этом китайское внешнеполитическое ведомство сообщило РИА Новости, комментируя сообщения о том, что США призвали КНР и Индию отговорить Россию от размещения там своего вооружения.

Издание The New York Times ранее опубликовало слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который на Мюнхенской конференции призвал Китай отговорить президента России Владимира Путина от имеющихся, по мнению самого Блинкена, у него планов.

ВСУ атаковали Брянскую область реактивным БПЛА

Украинские войска попытались атаковать Брянскую область с помощью реактивного беспилотника. Дрон сбили силы ПВО Минобороны РФ, не допустив разрушений и пострадавших на земле.

Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили над Брянским районом. Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы.

Пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале подтвердила уничтожение БПЛА самолетного типа в Брянской области. По информации ведомства, атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) пресекли около 7:30 мск.

ЕК пообещала скоро легализовать использование доходов от активов РФ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе планируют «в ближайшее время» легализовать использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Такое заявление она сделала во время пресс-конференции немецкой консервативной партии Христианско-демократический союз. По словам Фон дер Ляйен, в Евросоюзе уже запустили соответствующие юридические процедуры.

Атакованное хуситами британское судно затонуло

Британский корабль Rubymar, атакованный хуситами в Аденском заливе Аравийского моря, затонул. Об этом 19 февраля телеканал Sky News Arabia.

Представители движения «Ансар Алла» заявили об обстреле ракетами судна Великобритании в понедельник. Мятежники, по их словам, позволили экипажу покинуть изрядно поврежденный корабль.

В США назвали срок одобрения конгрессменами помощи Украине

Zuma/TACC

Помощь США Украине может быть одобрена в марте, заявил сенатор-демократ Марк Уорнер на Мюнхенской конференции по безопасности. Конгрессмен считает, что дополнительный финансовый пакет «изменит правила игры» для Киева, пишет Politico.

"Законодатели от обеих партий в Мюнхене заверяли союзника за союзником, что палата представителей в конечном итоге даст добро на выделение помощи, причем некоторые предсказывали принятие уже в марте", - говорится в материале.

В Турции отменили выступление «Би-2»

Imago/TACC

Выступления в рамках четырехдневного музыкального фестиваля группы «Би-2» в турецком Кемере отменили. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Мероприятие под названием «Каникулы с Би-2» должно было состояться в конце апреля в пятизвездочном отеле Marti Myra в турецком городе Кемер. Ведущими должны были стать актеры Алекс Дубас и Максим Виторган, а стоимость билетов на фестиваль вместе с проживанием в гостинице варьировалась от 289 до 379 тысяч рублей.

В Авдеевке нашли тела военных с американскими и польскими шевронами

При зачистке освобожденной Авдеевки в ДНР российские военные обнаружили тела солдат в форме, на которой были нашиты иностранные шевроны. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

"Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны", - сказал Кимаковский.

В Госдуме предложили конфисковать замок у Пугачевой и Галкина*

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал МВД проверить, можно ли изъять замок эмигрировавших Аллы Пугачевой и ее мужа, комика Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) по новому закону о конфискации имущества иноагентов.