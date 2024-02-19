Эрдоган высказался о мирном договоре Азербайджана и Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
"Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией станет источником новой надежды в нашем регионе", - сказал Эрдоган после переговоров в Анкаре со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
По словам Эрдогана, "прекращение оккупации Карабаха открыло путь надежды для обеспечения стабильного мира в регионе.
"Важно не закрывать это историческое окно", - сказал он, отметив, что Турция всегда будет занимать сторону Азербайджана.
Алиев совершил первый официальный зарубежный визит в Турцию после переизбрания главой государства на пятый срок на внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля.