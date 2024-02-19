Потеря Украиной Авдеевки имеет негативные последствия для всей Европы, так как российская армия «приблизилась к домам европейцев», заявил глава министерства иностранных дел республики Дмитрий Кулеба . В комментарии изданию Politico он подчеркнул, что Россия представляет угрозу для европейской безопасности. В свою очередь американские журналисты заявили, что Украина потеряла «десятилетний оплот».

Когда гражданин Европы читает, что Украина отступила из Авдеевки, он должен осознать один простой факт: Россия стала на несколько километров ближе к его собственному дому. Каждое продвижение России на Украине приближает российское оружие к домам европейцев среднего класса, — заявил Кулеба.

Авторы статьи Александр Уорд и Пол Маклири отмечают, что в настоящее время украинская армия страдает от нехватки боеприпасов и личного состава. При этом правительство США не торопится передавать Киеву новые партии вооружений. В ходе своего выступления на пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что республике жизненно необходима помощь. В свою очередь Харрис признала, что у администрации президента США нет никакого запасного плана на тот случай, если законодатели так и не одобрят новый пакет.