США пригрозили Китаю санкциями из-за подозрений в сотрудничестве с Россией

Соединенные Штаты могут ввести рестрикций против компаний из Китая , якобы содействующих России в вопросе поставок необходимых для проведения СВО товаров. С таким заявлением выступил член палаты представителей конгресса США Джерри Коннолли. RT на русском

"Китай должен понимать, что такой же тип санкций, которые начинают охватывать Россию и влиять на ее производительность, экономические результаты и качество жизни, могут также быть введены против Китая", - отметил он. По его словам, введение ограничений начало обсуждаться после того, как появились сообщения о подобных планах со стороны ЕС. ТАСС