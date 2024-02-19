Стал известен следующий кандидат на подписание гарантий безопасности Украине

Италия следующей подпишет соглашение о гарантиях безопасности с Украиной. Об этом сообщает издание Formiche.

Отмечается, что согласование документа почти закончено, дорабатываются последние подробности.

До этого соответствующие соглашения с Киевом подписали Великобритания, Франция и Германия.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что США и Украина могут подписать договор о гарантиях безопасности до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле. Она также выразила уверенность, что две страны точно подпишут гарантии безопасности.