Из библиотек в Германии массово крадут редкие книги русских классиков

Из библиотек Германии исчезают старинные книги русских писателей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Bild.

Уточняется, что речь идет о кражах. Издание отмечает, что последнее хищение произошло 15 февраля в берлинской государственной библиотеке. В публикации говорится, что оттуда украли пять книг, в том числе три произведения русского поэта Александра Пушкина — «Братья разбойники» 1827 года, «Борис Годунов» 1827 года и «Кавказский пленник» 1828 года.

На кражу редких книг пожаловались и в Баварской государственной библиотеке.

Схема кражи выглядит следующим образом: преступник под видом исследователя русской литературы начала XIX века предъявляет поддельный паспорт для ознакомления с ценными произведениями, после чего фотографирует каждую страницу книги.

Подчеркивается, что в следующий раз аферист снова берет ту же книгу, а потом обменивает ее на идеальную подделку, которую приносит с собой.

«Поэтому иногда проходили месяцы, прежде чем становилось очевидным, что это копии», — отмечает издание.