Франция заняла последнее место в рейтинге спонсоров Украины

Данные Кильского института свидетельствую о том, что Франция занимает последнее место в рейтинге стран Евросоюза по оказанию помощи Украине. Об этом пишет Ouest-France.

Эксперты отметили, что в качестве помощи Украине страны ЕС выделили €85 млрд и это значительно превосходит помощь США в размере €67,6 млрд. При этом европейская помощь носит в основном финансовый характер, тогда как американцы в большей степени поставляют вооружения.

Вклад Франции в эту сумму всего 1,7 миллиарда евро, что ставит ее на последнее место среди стран Европейского Союза, наряду с Италией.

«Эти данные не учитывают соглашение о безопасности, подписанное между Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном 16 февраля. В нем Париж пообещал до €3 млрд дополнительной военной помощи в 2024 году», - говорится в статье.

Однако, в отличие от Вашингтона или Берлина, Париж отказывается раскрывать подробности своих поставок на Украину.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что республика намеревается и дальше наращивать помощь Украине, не только финансовую, но и военную. Глава правительства отметил, что Париж уже поставляет Вооруженным силам Украины «вооружения последнего поколения», в том числе ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC и бомбы AASM.