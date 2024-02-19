В Молдавии намерены на 20% снизить цены на газ для населения

Власти Молдавии намерены снизить на 20% тарифы на газ для бытовых потребителей, сообщило Национальное агентство по регулированию в энергетике республики (НАРЭ).

"Тариф на газ для населения будет снижен с 18,07 лея (около $1,01) до 14,47 лея ($0,81) за 1 куб. м", - говорится в проекте решения на сайте национального регулятора.

В нем отмечено, что заседание НАРЭ, на котором могут утвердить новые тарифы, пройдет 21 февраля.

Российско-молдавская компания "Молдовагаз" запросила в конце января у национального регулятора снижение тарифа для конечных потребителей на 12,5% в связи с сокращением стоимости импортируемого топлива в страну и сокращением объема невыплаченных тарифных отклонений (компенсаций за льготные тарифы).