Зеленский посетил ВСУ на купянском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции армии на купянском направлении. Об этом сообщил его офис.
«Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска», — говорится в заявлении.
Командир бригады Алексей Трубников доложил Зеленскому об оперативной ситуации на этом участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют беспилотники различных типов.
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