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В ЕК призвали Польшу пропустить через границу украинские грузы

Власти Польши должны обеспечить пропуск через границу украинских грузов. Об этом заявил представитель ЕК Олоф Жилл

В ЕК призвали Польшу пропустить через границу украинские грузы
© globallookpress.com

Он подчеркнул, что национальные власти несут ответственность за обеспечение закона и порядка.

«Национальные власти Польши должны обеспечить права пассажиров и свободную транспортировку грузов», — приводит ТАСС его слова.

Ранее глава одного из департаментов Центра противодействия дезинформации при СНБО Алина Бондарчук пожаловалась на блокировку украинского зерна Польшей.

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