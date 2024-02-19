В ЕК призвали Польшу пропустить через границу украинские грузы

Власти Польши должны обеспечить пропуск через границу украинских грузов. Об этом заявил представитель ЕК Олоф Жилл

Он подчеркнул, что национальные власти несут ответственность за обеспечение закона и порядка.

«Национальные власти Польши должны обеспечить права пассажиров и свободную транспортировку грузов», — приводит ТАСС его слова.