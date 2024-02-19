МИД Германии вызвал посла России из-за смерти Навального

МИД ФРГ вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Германии сообщает Reuters.