Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата
МИД Израиля объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата из-за сравнения войны в секторе Газа с Холокостом. Об этом сообщает i24news.tv.
Глава израильского МИД Исраэль Кац назвал заявления Лулы да Силвы «серьезной антисемитской атакой».
«Мы не забудем и не простим. <…> От моего имени и от имени граждан Израиля - сообщите президенту Луле, что он нежелательная личность в Израиле до тех пор, пока он не возьмет свои слова обратно», - подчеркнул министр.
На выходных президент Бразилии заявил, что события, происходящие сейчас с палестинским народом, не имеют аналогов в истории, за исключением времени, «когда Гитлер решил убить евреев». Лула да Силва подчеркнул, что происходящее в секторе Газа - «не война, а геноцид».
Ранее ЮАР обратилась в Международный суд ООН с просьбой рассмотреть вопрос о признании действий Израиля в Газе геноцидом палестинцев. После этого израильские компании прекратили импортировать виноград из ЮАР.