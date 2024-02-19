Обзор иноСМИ: гостайна в истории «Северного потока-2» и план Запада по Украине

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Северный поток-2» и раскрытая гостайна

Федеральная прокуратура Германии начала расследовать «вопиющее подозрение» в отношении госслужащих, они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до пяти лет, пишет Bild. По данным издания, речь идет о раскрытии гостайны при планировании «Северного потока-2».

В 2018 году горное ведомство города Штральзунд опубликовало на своем сайте разрешение на планирование газопровода. Теперь выяснилось, что в документе была информация Минобороны Германии под грифом VS-NfD - секретные данные, предназначенные только для служебного пользования. В прокуратуре заявили, что эти данные, в частности, содержали информацию о районах действия подлодок НАТО и количестве оружия на них.

«План Запада - просто не дать ВСУ развалиться»

На Мюнхенскую конференции по безопасности 2024 года легла тень ухудшения перспектив ВСУ и сомнений в приверженности США Киеву, пишет Politico. Многие политики и чиновники использовали этот момент, чтобы заявить, что Украина проиграет без дополнительных 60 миллиардов долларов военной помощи США. Но уверенности в силах Украины, даже при такой поддержке, на Западе нет, отмечает издание.

Сегодняшний план, подробно описанный Politico восемью американскими законодателями и пятью иностранными чиновниками, заключается в том, чтобы «просто не дать украинской армии развалиться». По версии издания, уверенность в том, чего может достичь Украина, а также в президенте США Джо Байдене, похоже, находится на самом низком уровне за последние два года. На Мюнхенской конференции прошлого года нервозность тоже была заметна, но она не была такой всепоглощающей. Неопределенность усилила американских политиков, скептически настроенных к помощи Украине. Они настаивают, чтобы США «перекрыли кран» и вместо этого сосредоточились на «внутреннем фронте».

«Новые вызовы для ОПЕК+»

Эмиратский портал Al Khaleej сообщил, что в 2024 году ОПЕК+ столкнется с более серьезными вызовами, чем в прошлые годы. В первом квартале истекает срок действия последних соглашений о сокращении нефтедобычи. Теперь ОПЕК+ нужны более жесткие и эффективные меры, а не договоренности о добровольном сокращении, считает Al Khaleej.

Портал отмечает, что такая необходимость появилась из-за того, что США стали добывать рекордные объемы нефти (13,1 миллиона баррелей в сутки). Также растет предложение нефти от других производителей нефти, не входящих в ОПЕК+, - Бразилии, Гайаны, Канады и Норвегии. Бразилия присоединилась к к Хартии сотрудничества ОПЕК+, но ее интеграция должна стать более полной. Это спровоцировало бы серьезный сдвиг в пользу ОПЕК+, отмечает портал. Сейчас прогнозы показывают, что средняя цена на нефть Brent в 2024 году составит около 83 долларов за баррель.

Глава МИД Польши выступил против украинского зерна

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал ЕС решить проблему дешевого украинского зерна, хлынувшего на польский рынок, пишет PAP. Министр заявил, что вопросы украинского зерна и украинских перевозчиков на рынке Польши необходимо проработать, чтобы они «не заслоняли общий имидж солидарности Варшавы с Киевом».

Польша входит в число ведущих стран, помогающих Украине, но фермеры и перевозчики - это две группы, которые «платят самую прямую цену» за европейскую солидарность, подчеркнул Сикорский. Он подчеркнул, что «проблема носит структурный характер» и «под давлением событий Украина была принята в единый рынок без каких-либо условий и переходных периодов», хотя они необходимы.

«Невротические фиксации внешней политики США»

Богатые и могущественные страны вроде США могут совершать одни и те же ошибки снова и снова, не сталкиваясь при этом с немедленными и серьезными последствиями, пишет профессор международных отношений Стивен Уолт в своей статье для Foreign Policy. Белый дом может переходить из рук в руки, назначенцы президентов могут приходить и уходить, а новые кризисы - вспыхивать без предупреждения, но власти будут использовать одни и те же заезженные ответы на все вызовы, считает автор.