В МИД Германии заявили, что 13-й пакет санкций затронет сферу беспилотников

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что 13-й санкционный пакет, который Евросоюз готовит в отношении России коснется вопроса поставок в РФ беспилотных летательных аппаратов. Газета.Ru

По ее словам, пакет почти согласован. Главы МИД стран ЕС обсудят новые антироссийские санкции 19 февраля. Брюссель рассчитывает ввести их к 24 февраля. Москва24

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет антироссийских санкций направлен против обхода Москвой установленных ограничений с помощью третьих стран. По ее словам, ЕС отслеживает, через какие страны Россия обходит санкции. Она добавила, что с этими государствами ведутся жесткие разговоры и накладываются санкции на их компании. Lenta.ru