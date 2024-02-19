В США назвали срок одобрения конгрессменами помощи Украине

Помощь США Украине может быть одобрена в марте, заявил сенатор-демократ Марк Уорнер на Мюнхенской конференции по безопасности. Конгрессмен считает, что дополнительный финансовый пакет «изменит правила игры» для Киева, пишет Politico.

Я не знаю другого способа в краткосрочной перспективе получить украинцам необходимое им оружие, боеприпасы и инструменты, кроме как из США, — объяснил он.

Уорнер отметил, что очередной транш должен быть одобрен в палате представителей Конгресса США и он станет последней и лучшей надеждой Киева. Вместе с тем он отказался подтвердить, что эта поддержка обеспечит Украине победу на фронте.

Как заявляла вице-президент США Камала Харрис, американская администрация будет работать с обеими партиями в конгрессе, чтобы возобновить поставки оружия Украине. По ее словам, это необходимо, чтобы остановить «империалистического авторитарного лидера, который пытается подчинить свободный демократический народ».

Ранее генеральный инспектор Пентагона заявил, что при поставках помощи США Украине были зафиксированы факты коррупции. С февраля 2022 года было инициировано 57 расследований подобных дел, 14 из них завершены, 43 остаются открытыми.