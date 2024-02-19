Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что страны Евросоюза пытаются удовлетворить США, либеральные СМИ и неправительственные организации, приняв 13-й пакет антироссийских санкций. RT на русском
"К сожалению, сегодня в повестке дня нет предложений об установлении мира [на Украине]. Более того, еще раз подтверждается, что Европейский союз, страдающий военным психозом, вновь хочет удовлетворить Вашингтон, либеральные СМИ и НПО, приняв очередной пакет санкций [против России]", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). ТАСС
Ранее глава МИД Венгрии указывал, что предыдущие 12 пакетов ограничения большее повлияли на экономику Европы и «не приблизили достижение мира на Украине». NSN.FM