Сийярто: ЕС пытается удовлетворить США, приняв 13-й пакет санкций против России

"К сожалению, сегодня в повестке дня нет предложений об установлении мира [на Украине]. Более того, еще раз подтверждается, что Европейский союз, страдающий военным психозом, вновь хочет удовлетворить Вашингтон, либеральные СМИ и НПО, приняв очередной пакет санкций [против России]", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). ТАСС