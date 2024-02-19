В США назвали новую угрозу для Байдена на выборах

Экологические активисты стали новой угрозой для действующего американского лидера Джо Байдена на выборах президента США из-за их недовольства принятием проектов по использованию ископаемого топлива. Об этом сообщает Politico.

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Отмечается, что недовольство особенно распространено среди молодых избирателей, для которых ключевым вопросом является изменение климата. Демократы опасаются, что они либо пропустят выборы в ноябре 2024 года, либо поддержат другого кандидата.

При этом Байден недавно предпринял шаги, чтобы закрепить свою поддержку со стороны зеленого крыла демократов, включая паузу в выдаче новых разрешений на проекты по экспорту природного газа.

Недавно полиция арестовала 20 протестующих, которые вошли в штаб-квартиру предвыборной кампании Байдена в Уилмингтоне с плакатами, призывающими его «финансировать усилия по борьбе с изменением климата, а не отправлять деньги в Израиль».

Представитель предвыборного штаба американского президента Лорен Хитт отказалась обсуждать реакцию активистов на его решения и написала, что «климатическая политика президента мотивирована здравым смыслом».