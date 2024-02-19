Американский сенатор отказался от встречи с делегацией Украины
Американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс зарекомендовал себя в Конгрессе США как один из самых ярых противников помощи Украине, пишет Politico. Вэнс посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, где повторил свою позицию и отказался встречаться с украинской делегацией, отмечает издание.
Сенатор заявил о «реальной нехватке стратегической ясности» относительно того, чего именно США стремятся достичь своей помощью Украине.
По словам Вэнса, у США нет производственных мощностей, которые позволили бы поддерживать наземные операции в Восточной Европе на неопределенный срок.
«И я думаю, что лидеры обязаны донести это до своего населения. Как долго это будет продолжаться? Сколько это будет стоить? И главное, как мы вообще можем производить оружие, необходимое для поддержки украинцев?» - отметил сенатор.
Также он объяснил, почему не хочет встречаться с украинской делегацией на конференции.
«Я не думаю, что узнал бы что-то новое. Я уже встречался с руководством Украины», - заключил Вэнс.
Президент США Джо Байден в последние месяцы продвигает законопроект, включающий 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины.
13 февраля законопроект был принят при поддержке 70 сенаторов. Однако спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон продолжает критиковать законопроект и настаивать, что любой пакет помощи должен сопровождаться серьезными изменениями в пограничной политике США. В принятой версии законопроекта не предусмотрены средства на иммиграционную реформу.