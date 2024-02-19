В Эстонии заявили о «решающем моменте для поколения»

Президент Эстонии Алар Карис назвал украинский кризис «решающим моментом для поколения» в Европе. Об этом он высказался в статье, опубликованной в журнале Politico. Lenta.ru

«Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведёт к миру», — написал он. По его мнению, любая европейская страна с трудом сможет противостоять России в одиночку. RT на русском