В Эстонии высказались о законности требований РФ по замороженным активам

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о наличии у РФ законных требований к Западу по вопросу замороженных активов. Соответствующее заявление она сделала в беседе с Welt.

Премьер отметила, что из-за России страдает украинская сторона. В этой связи, как указала Каллас, у Украины есть легитимные требования к РФ. Она напомнила о том, что Евросоюз заморозил российские активы.

«Поэтому у России есть к нам легитимные требования», - подчеркнула Каллас.

В случае урегулирования этих двух требований ЕС сможет дать Киеву средства, добавила она.