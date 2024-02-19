В Эстонии высказались о законности требований РФ по замороженным активам
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о наличии у РФ законных требований к Западу по вопросу замороженных активов. Соответствующее заявление она сделала в беседе с Welt.
Премьер отметила, что из-за России страдает украинская сторона. В этой связи, как указала Каллас, у Украины есть легитимные требования к РФ. Она напомнила о том, что Евросоюз заморозил российские активы.
«Поэтому у России есть к нам легитимные требования», - подчеркнула Каллас.
В случае урегулирования этих двух требований ЕС сможет дать Киеву средства, добавила она.
Ранее посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что на 11 января сумма российских активов, замороженных в стране, составила более 660 миллионов евро. По словам дипломата, Нидерланды хотят «быть в авангарде антироссийских инициатив Евросоюза».