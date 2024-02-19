Правительство Турции планирует сократить рабочую неделю

Правительство Турции начало подготовку законодательных поправок к трудовому кодексу, которые могут сократить продолжительность рабочей недели с 48 часов до 35-40. Как сообщает газета Sabah, власти планируют объединить отличающиеся по секторам нормы законов о трудовой деятельности и выработать комплексный и единый регламент для сферы трудоустройства.

Закон о труде 1936 года закрепил норму трудовой деятельности - 8 часов в сутки и 48 часов в неделю. В 2003 году закон о труде был пересмотрен, продолжительность трудовой недели составила 45 часов. Однако эти нормы из-за наличия отдельных регламентов по секторам не применяются универсально. Так, в сфере СМИ и в морском трудовом праве остается норма 48-часовой рабочей недели, в других секторах применяется правило 45-часовой недели. При этом привлекать сотрудника к сверхурочной работе можно до 270 часов в год.