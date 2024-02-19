Зеленский отменил выступление на конференции по Украине

Видеопослание президента Украины Владимира Зеленского, которое планировали показать на японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, отменили. Об этом передает ТАСС о

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Модераторы мероприятия отметили, что выступление отменилось по причинам, связанным с Киевом.

«Изначально мы планировали показать видеопослание президента Владимира Зеленского. Однако по причинам, заявленным украинской стороной, трансляция видеопослания была отменена», — объяснили представители конференции.

При этом представители конференции не уточнили, почему украинская сторона приняла такое решение.