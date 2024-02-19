$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Зеленский отменил выступление на конференции по Украине

Видеопослание президента Украины Владимира Зеленского, которое планировали показать на японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, отменили. Об этом передает ТАСС о

Зеленский отменил выступление на конференции по Украине
© Liesa Johannssen / Reuters

Модераторы мероприятия отметили, что выступление отменилось по причинам, связанным с Киевом.

«Изначально мы планировали показать видеопослание президента Владимира Зеленского. Однако по причинам, заявленным украинской стороной, трансляция видеопослания была отменена», — объяснили представители конференции.

При этом представители конференции не уточнили, почему украинская сторона приняла такое решение.

Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Байденом

Ранее сообщалось, что Япония хочет передать Украине более ста миллионов долларов на восстановление. До этого на Украине сообщили, что правительство страны рассчитывает на финансовую поддержку Японии в случае задержки такой помощи со стороны США.

В мире
Владимир Зеленский
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости