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В Китае оценили значимость освобождения Авдеевки

Освобождение Авдеевки российскими военными стало наиболее значительным изменением в ходе специальной военной операции (СВО) с мая 2023 года. Об этом заявил обозреватель газеты Global Times (GT) Ху Сицзинь.

В Китае оценили значимость освобождения Авдеевки
© Pavlo Pakhomenko / Global Look Press

По его словам, в зоне СВО произошло важное событие — главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в субботу, 17 февраля, объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки.

«Это самое значительное изменение на украинском поле боя с мая прошлого года», — указал журналист.

Ранее министерство обороны России объявило о полном взятии Авдеевки.

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