Освобождение Авдеевки российскими военными стало наиболее значительным изменением в ходе специальной военной операции (СВО) с мая 2023 года. Об этом заявил обозреватель газеты Global Times (GT) Ху Сицзинь.

По его словам, в зоне СВО произошло важное событие — главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в субботу, 17 февраля, объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки.