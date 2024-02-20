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The Times: НАТО ждут тяжелые времена после выборов в США

Независимо от того, кто победит по итогам президентских выборов в США, НАТО ждут тяжелые времена. Об этом написала британская газета The Times.

The Times: НАТО ждут тяжелые времена после выборов в США
© globallookpress.com

«НАТО ждут тяжелые времена, независимо от того, какой из несовершенных кандидатов победит в ноябре», — говорится в материале издания.

Там добавили, что Североатлантический альянс не может рассчитывать на то, что США под руководством бывшего президента Дональда Трампа присоединятся к НАТО для борьбы с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, НАТО не может рассчитывать и на то, что Штаты под руководством нынешнего главы Джо Байдена справятся с ростом социальных расходов, чтобы выделить средства для армии.

Трамп прокомментировал грубое высказывание Байдена в свой адрес

Ранее осведомленные источники сообщили газете The Washington Post о том, что страны Евросоюза обсуждают создание структур, которые могут дополнить или заменить НАТО в случае, если Трамп выиграет на выборах. Предполагалось, что структура работала бы в соответствии с гарантиями безопасности США.

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