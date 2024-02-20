The Times: НАТО ждут тяжелые времена после выборов в США

Независимо от того, кто победит по итогам президентских выборов в США , НАТО ждут тяжелые времена. Об этом написала британская газета The Times.

Там добавили, что Североатлантический альянс не может рассчитывать на то, что США под руководством бывшего президента Дональда Трампа присоединятся к НАТО для борьбы с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, НАТО не может рассчитывать и на то, что Штаты под руководством нынешнего главы Джо Байдена справятся с ростом социальных расходов, чтобы выделить средства для армии.