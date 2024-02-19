Поступок фон дер Ляйен против России вызвал ярость во Франции
Последнее заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, направленное против России, прежде всего призвано оправдать вступление западных стран в войну против Москвы. К такому выводу пришел лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X, передает РИА Новости.
Ранее глава Европейской комиссии объявила, что для ЕС не осталось «серых зон» в конфликте на Украине. Она назвала конфликт в Восточной Европе частью «глобальной борьбы» между представителями демократии и автократии.
«Вам придется решить: либо вы с Путиным, либо вы с демократическими государствами», — сказала она.
Флориан Филиппо посчитал ее заявление «выходкой» и жестко раскритиковал. Он напомнил, что политики в США использовали подобные «карикатурные» фразы о борьбе добра со злом для обоснования своего участия в войнах на Ближнем Востоке и подавления «реальных демократических свобод». Он считает, Фон дер Ляйен возомнила себя главнокомандующей Европейского союза и теперь пытается втянуть всю Европу в глобальную войну.
«Необходимо отстранить Урсулу от власти и разрушить ЕС как можно скорее!» — подчеркнул он.