Последнее заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, направленное против России , прежде всего призвано оправдать вступление западных стран в войну против Москвы . К такому выводу пришел лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X, передает РИА Новости .

Ранее глава Европейской комиссии объявила, что для ЕС не осталось «серых зон» в конфликте на Украине. Она назвала конфликт в Восточной Европе частью «глобальной борьбы» между представителями демократии и автократии.

«Вам придется решить: либо вы с Путиным , либо вы с демократическими государствами», — сказала она.

Флориан Филиппо посчитал ее заявление «выходкой» и жестко раскритиковал. Он напомнил, что политики в США использовали подобные «карикатурные» фразы о борьбе добра со злом для обоснования своего участия в войнах на Ближнем Востоке и подавления «реальных демократических свобод». Он считает, Фон дер Ляйен возомнила себя главнокомандующей Европейского союза и теперь пытается втянуть всю Европу в глобальную войну.