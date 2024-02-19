Макрон заявил о расколе в рядах израильских военных из-за операции в Газе

Лидер Франции Эмманюэль Макрон пытается давить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу военной операции в секторе Газа, так как заметил раскол в рядах военных Израиля. Об этом президент Франции заявил в интервью газете L'Humanite, передает ТАСС.

«В израильском военном кабинете царит раскол. Именно поэтому я оказываю давление», — указал он. Таким образом Макрон прокомментировал недавний диалог с Нетаньяху, в ходе которого заявил о «неприемлемом» количестве жертв среди «мирных жителей Газы». Также президент Франции обратил внимания на тяжелую гуманитарную ситуацию, которая усугубится, если Нетаньяху все же проведет операцию в Рафахе.

Макрон заметил, что эту миссию Нетаньяху считает «условием уничтожения ХАМАС». Лидер Франции подчеркнул, что Запад разделяет желание уничтожить это движение, однако «ответственность демократии в том, чтобы бороться с терроризмом, соблюдая при этом права». Он считает, что желание начать в Рафахе операцию будет означать «гарантию гуманитарной катастрофы».