В НАТО признали чрезмерный оптимизм насчет Украины

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр на полях Мюнхенской конференции заявил, что западные страны были «чрезмерно оптимистичны» в отношении конфликта на Украине в 2023 году. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

По данным издания, настроение на конференции резко отличалось от более оптимистичного мероприятия в 2023 году. Генерал призвал НАТО «быть осторожными, чтобы не стать слишком пессимистичными в 2024 году», а президент Чехии Петр Павел добавил, что Москва «извлекла много уроков» из конфликта с Киевом.

«Она также производит больше боеприпасов и оборудования, чем мы все вместе можем предоставить [Украине]», — признал глава государства.

Павел также призвал страны Запада «быть такими же инновационными и гибкими» и искать нужное для Киева оружие «повсюду».