В сенате США раскрыли детали соглашения по Украине

Украине придется смириться с большими территориальными потерями и заключить мир с Россией на ее условиях. Такой прогноз дал американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью изданию Politico, передает РИА Новости.

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Он указал, что мирное урегулирование военных действий на территории Украины потребует значительных территориальных уступок со стороны Киева, а будет именно мирное соглашение, так как это — единственный способ завершить боевые действия.

Сенатор также указал, что у США сегодня нет достаточных производственных мощностей для продолжения масштабного конфликта в Восточной Европе. Венс обратился к политикам Запада с просьбой указать конкретные сроки, в которые вопрос с Россией и Украиной будет решен окончательно.

«Нам придется иметь дело с реальностью», — заявил он.