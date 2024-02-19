В сенате США раскрыли детали соглашения по Украине
Украине придется смириться с большими территориальными потерями и заключить мир с Россией на ее условиях. Такой прогноз дал американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью изданию Politico, передает РИА Новости.
Он указал, что мирное урегулирование военных действий на территории Украины потребует значительных территориальных уступок со стороны Киева, а будет именно мирное соглашение, так как это — единственный способ завершить боевые действия.
Сенатор также указал, что у США сегодня нет достаточных производственных мощностей для продолжения масштабного конфликта в Восточной Европе. Венс обратился к политикам Запада с просьбой указать конкретные сроки, в которые вопрос с Россией и Украиной будет решен окончательно.
«Нам придется иметь дело с реальностью», — заявил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что верит в возможность достичь мирного соглашения с Украиной. По его словам, Москва и Киев рано или поздно договорятся и отношения между государствами снова пойдут на лад.