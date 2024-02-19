В Канаде уверены, что США преодолеют политический кризис и помогут Украине

Правительство Канады выразило уверенность в том, что Вашингтон сможет разрешить свой политический кризис, из-за которого Конгресс до сих пор не согласовал дальнейшее выделение военной помощи Киеву , и продолжит поддерживать Украину . Такое заявление сделал министр обороны Канады Уильям Блэр в эфире телеканала CBC, передает ТАСС .

«Мы абсолютно уверены, что американцы пройдут через этот политический процесс в самое ближайшее время. Они оказывали щедрую поддержку и продолжают ее поддерживать», — заявил он.

Кроме того, Блер указал, что все страны из состава НАТО в ходе последних обсуждений признали, что военную поддержку Украине следует активизировать.

Агентство напоминает, что администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс США запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также противостояние РФ и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На эти цели администрация Джо Байдена хочет получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов в данный момент остается неясной.