ЕС запустит миссию в Красном море и обсудит санкции против РФ

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на плановом заседании в Брюсселе обсудят конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Как рассказал накануне журналистам высокопоставленный представитель ЕС, главы МИД рассмотрят по традиции ситуацию на фронте и военные и финансовые потребности Киева.

Кроме того, ожидается, что министры поднимут оставшиеся вопросы и разногласия вокруг 13-го пакета санкций против России, который Брюссель намерен ввести к 24 февраля - второй годовщине начала военной операции РФ на Украине.

Что касается Ближнего Востока, то, по словам дипломата, главы МИД обсудят тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе и риски региональной эскалации. Кроме того, Совет ЕС запустит операцию Aspides ("Щиты") в Красном море на один год.

Наконец, как рассказал представитель ЕС, министры поднимут тему смерти в России Алексея Навального. Более того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригласил на встречу министров вдову Навального Юлию. Ее в Брюсселе примет и глава Евросовета Шарль Мишель.

Ближний Восток и миссия Aspides

Евросоюз запустит 19 февраля операцию Aspides ("Щиты") в Красном море на один год, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД 27 стран сообщества. "Запуск будет в понедельник на один год. Подразумевается, что операция выполнит свои задачи за один год", - сказал он. По словам дипломата, через год операцию можно будет при необходимости продлить.

В целом, по словам дипломата, обстановка на Ближнем Востоке станет одной из главных тем на предстоящем заседании. Министры, в частности, обсудят тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе и риски региональной эскалации конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

Поддержка Украины и санкции против РФ

Как рассказал журналистам представитель ЕС, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по традиции проинформирует министров о положении на фронте и потребностях Киева. "Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратится к Совету посредством видеоконференции, чтобы проинформировать министров о ситуации на местах, военных потребностях Украины и поддержке ЕС, необходимой на этом критическом этапе войны", - сообщил он.

Кроме того, главы МИД обсудят так называемую формулу мира президента Владимира Зеленского и координацию инициатив в связи со второй годовщиной специальной военной операции РФ, "включая дебаты Генассамблеи ООН 23 февраля, которые Боррель и Кулеба посетят".

В рамках темы конфликта на Украине ожидается, что министры обсудят 13-й пакет санкций против России, который ЕС намерен ввести к 24 февраля. Как сообщила ранее газета Financial Times, Венгрия заблокировала новый пакет санкций Евросоюза, который может коснуться десятков физических и юридических лиц из России и других стран.

Смерть Навального

По словам дипломата, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на плановом заседании 19 февраля обсудят ситуацию вокруг смерти Алексея Навального. "Я уверен, что в понедельник министры поднимут эту тему", - сказал он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в соцсети X, что шокирован известием о смерти Навального. Он отметил, что ждет дальнейшей информации о произошедшем, но при этом утверждал, что руководство РФ несет "исключительную ответственность" за это.

Позже Боррель сообщил, что пригласил вдову Навального Юлию на заседание Совета ЕС в Брюсселе.