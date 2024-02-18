В США предложили внести Россию в список спонсоров терроризма
Известный своей антироссийской позицией американский сенатор Линдси Грэм вновь предложил внести Россию в составляемый США список стран — спонсоров терроризма. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.
По словам политика, это позволит Вашингтону ввести больше санкций против Москвы.
«Давайте сделаем Россию государством — спонсором терроризма, согласно американскому закону», — подчеркнул он.
Грэм допустил, что такой законопроект может быть представлен в течение следующих 30 дней.
В июле 2022 года американский Сенат принял резолюцию, в которой призвал Госдепартамент США признать Россию страной — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.
При этом президент России Владимир Путин заявил, что американские спецслужбы помогали боевикам в Чечне и игнорировали связанные с этим протесты Москвы.