ЕК пообещала скоро легализовать использование доходов от активов РФ

ЕК пообещала легализовать использование доходов от российских активов в ближайшее время
В Евросоюзе в ближайшие дни легализуют использование процентных доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На днях глава ЕК заявила, что доходы от замороженных активов РФ будут использованы для производства оружия для Украины.
Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала, что к концу текущего года Украина получит новые танки, вертолеты, средства ПВО, а также миллион снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».