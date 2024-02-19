ЕК пообещала скоро легализовать использование доходов от активов РФ

В Евросоюзе в ближайшие дни легализуют использование процентных доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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На днях глава ЕК заявила, что доходы от замороженных активов РФ будут использованы для производства оружия для Украины.