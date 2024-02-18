В Сенате США предложили не передавать оружие Украине безвозмездно

"Опять же, европейцы сделали $33 млрд из $50 млрд, которые они передают Украине, займом. Давайте сделаем это займом", - отметил он, говоря об американской военной помощи Киеву. Грэм считает, что США следует предоставить помощь Израилю и Тайваню на таких же условиях. "Я говорил с [бывшим] президентом [США Дональдом] Трампом ранее на этой неделе о том, чтобы оформить помощь Украине в качестве кредита. Это была его идея, не моя", - сказал законодатель.



"У нас долг на $34 трлн. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов. У Израиля мощная экономика, ей был нанесен серьезный ущерб событиями 7 октября [2023 года]", - добавил Грэм, назвав китайский остров Тайвань "довольно богатой страной".



"Почему бы нам не предоставить заем этим трем союзникам на выгодных условиях? Пусть они вернут [долг], когда смогут, если смогут. Потому что у нас долг на $34 трлн. Это идея Трампа. Если ее принять, думаю, можно получить много голосов в Палате представителей и Сенате Конгресса США", - добавил законодатель.