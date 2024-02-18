Каллас признала законными требования РФ по замороженным активам

Объявленная РФ в розыск премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала, что Россия имеет законные требования по отношению к своим замороженным на Западе активам, а поэтому для их передачи Украине необходимо найти решение этой проблемы.
"Ясно, что Россия наносит ущерб Украине, так что Украина имеет легитимные претензии по отношению к России", - утверждала она в интервью германской газете Die Welt, отвечая на вопрос о возможных новых ограничениях против РФ. "Теперь у нас есть замороженные российские активы. Таким образом, Россия имеет легитимные требования по отношению к нам", - сказала Каллас.
По ее словам, важно найти такое решение, чтобы налогоплательщики в Европе "не платили за ущерб, который нанесла Россия, но Россия должна его оплатить и нести ответственность за свои действия".
Каллас призвала при реализации санкций против РФ "подумать о нетрадиционных решениях".
"Есть вещь, которой боится Россия, и это использование активов, которые мы сейчас заморозили", - сказала Каллас.
"В Эстонии мы разработали решение, закон, как мы можем это сделать", - добавила она, не приведя подробностей.
Премьер считает, что Запад должен сосредоточиться сейчас на том, "чтобы полностью соблюдались уже действующие санкции".
"Не должно быть обхода санкций. И мы, конечно, должны задаться вопросом, что можем сделать дополнительно", - сказала она.
13 февраля МВД России объявило Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа в розыск по уголовной статье. При этом в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении Каллас и Петеркопа "возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам".