Bloomberg: дебаты из-за помощи Киеву сломают будущее США
Внутренние разногласия в Соединенных Штатах по поводу предоставления оружия Украине приведут к нестабильной ситуации в мире и подорвут политику США на долгое время, пишет американский историк Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.
По его данным, дебаты о помощи Украине в Конгрессе США и Белом доме достигли своего апогея.
«Если Вашингтон не предоставит помощь, которая позволит украинским силам сражаться, последствия будут серьезными и глобальными и подорвут политику США на долгие годы вперед», — предположил эксперт.
Брэндс заметил, что Украина целиком зависит от поддержки со стороны западных стран. Он добавил, что ее поражение приведет к нестабильной политической обстановке во всей Европе.
В частности, пояснил ученый, многие страны задумаются о получении или приобретении ядерных вооружений.
Ранее сообщалось, что главы государств и правительств европейских стран стали все чаще стали обвинять друг друга в недостатке помощи для Киева.