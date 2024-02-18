Bloomberg: дебаты из-за помощи Киеву сломают будущее США

Внутренние разногласия в Соединенных Штатах по поводу предоставления оружия Украине приведут к нестабильной ситуации в мире и подорвут политику США на долгое время, пишет американский историк Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.

По его данным, дебаты о помощи Украине в Конгрессе США и Белом доме достигли своего апогея.

«Если Вашингтон не предоставит помощь, которая позволит украинским силам сражаться, последствия будут серьезными и глобальными и подорвут политику США на долгие годы вперед», — предположил эксперт.

Брэндс заметил, что Украина целиком зависит от поддержки со стороны западных стран. Он добавил, что ее поражение приведет к нестабильной политической обстановке во всей Европе.

В частности, пояснил ученый, многие страны задумаются о получении или приобретении ядерных вооружений.