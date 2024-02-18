Нетаньяху назвал постыдными слова президента Бразилии по ситуации в Газе

"Высказывания президента Бразилии постыдны и серьезны. Речь идет о принижении Холокоста и попытке нанести вред еврейскому народу и праву Израиля на самооборону", - распространила заявление Нетаньяху его канцелярия.



"Сравнивать действия Израиля с нацистским Холокостом и Гитлером значит пересекать красную линию. Израиль борется за свою защиту и обеспечение своего будущего до полной победы, соблюдая при этом международное право", - добавил израильский премьер.