Нетаньяху назвал постыдными слова президента Бразилии по ситуации в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сравнение Израиля с гитлеровской Германией, которое сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, является пересечением красной линии, и сообщил, что бразильский посол будет вызван в израильский МИД, где ему сделают строгое представление.
"Высказывания президента Бразилии постыдны и серьезны. Речь идет о принижении Холокоста и попытке нанести вред еврейскому народу и праву Израиля на самооборону", - распространила заявление Нетаньяху его канцелярия.
"Сравнивать действия Израиля с нацистским Холокостом и Гитлером значит пересекать красную линию. Израиль борется за свою защиту и обеспечение своего будущего до полной победы, соблюдая при этом международное право", - добавил израильский премьер.
Нетаньяху отметил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение "немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для строгого представления".
Кац сообщил в X (ранее Twitter), что распорядился вызвать посла Бразилии в МИД 19 февраля в связи с заявлениями, которые сделал президент страны.
"Я поручил сотрудникам МИД завтра (19 февраля - прим. ТАСС) вызвать посла Бразилии для объявления ему представления", - написал министр.
Президент Бразилии заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев.