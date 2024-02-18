Полиция Шри-Ланки объяснила отказ заводить дело о приставаниях к россиянкам

Полиция Шри-Ланки объяснила, почему не завела дело о приставаниях к россиянкам
Полиция Шри-Ланки не стала открывать уголовное дело из-за скандала с домогательствами сотрудников отеля в отношении двух российских гражданок, поскольку те не успели подать заявление в установленном порядке. Об этом сообщили ТАСС в полицейском участке поселка Унаватуна в Южной провинции острова, где произошел инцидент.
"Нет, мы не стали заводить уголовное дело, поскольку две гражданки России не успели подать соответствующе заявление в установленном порядке и улетели", - заявил представитель полиции.
Он отметил, что другое дело - об избиении местным жителем российского гражданина, который заступился за девушек из РФ, - прекращено, поскольку стороны пришли к примирению.
"Стороны пришли к соглашению о примирении", - указал собеседник агентства.
По его словам, в последнее время растет число правонарушений со стороны российских граждан. В числе основных езда без прав на арендованном транспорте.
"Нужно иметь в виду, что российские права у нас не действуют", - сказал он.
Тем временем, как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Коломбо, российское диппредставительство, несмотря на то что потерпевшие не оставили заявления, указало местным властям на несвоевременные действия полиции в отношении этого инцидента.
"Мы считаем, что полиция не предприняла своевременно необходимых следственных действий и не выполнила обязанности должным образом", - сказал глава пресс-службы посольства России на Шри-Ланке Герман Федоров.
Как сообщил заведующий консульским отделом диппредставительства Александр Ивин, растет и число жалоб россиян, отдыхающих в этом островном государстве.
"В частности, отмечаем, что растет число жалоб на кражи в отелях, в том числе и дорогих отелях", - указал собеседник агентства.
Ранее посольство РФ в Коломбо призвало россиян, постоянно проживающих на Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на родину после участившихся инцидентов с российскими гражданами на острове. Заявление прозвучало после инцидента с тремя российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Южной провинции. В отношении российских гражданок, по их словам, имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля. За этим последовала драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.