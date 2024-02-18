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Полиция Шри-Ланки объяснила, почему не завела дело о приставаниях к россиянкам

Полиция Шри-Ланки не стала открывать уголовное дело из-за скандала с домогательствами сотрудников отеля в отношении двух российских гражданок, поскольку те не успели подать заявление в установленном порядке. Об этом сообщили ТАСС в полицейском участке поселка Унаватуна в Южной провинции острова, где произошел инцидент.

Полиция Шри-Ланки объяснила отказ заводить дело о приставаниях к россиянкам
© globallookpress.com

"Нет, мы не стали заводить уголовное дело, поскольку две гражданки России не успели подать соответствующе заявление в установленном порядке и улетели", - заявил представитель полиции.

Он отметил, что другое дело - об избиении местным жителем российского гражданина, который заступился за девушек из РФ, - прекращено, поскольку стороны пришли к примирению.

"Стороны пришли к соглашению о примирении", - указал собеседник агентства.

Посольство РФ призвало россиян на Шри-Ланке вернуться на родину

По его словам, в последнее время растет число правонарушений со стороны российских граждан. В числе основных езда без прав на арендованном транспорте.

"Нужно иметь в виду, что российские права у нас не действуют", - сказал он.

Тем временем, как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Коломбо, российское диппредставительство, несмотря на то что потерпевшие не оставили заявления, указало местным властям на несвоевременные действия полиции в отношении этого инцидента.

"Мы считаем, что полиция не предприняла своевременно необходимых следственных действий и не выполнила обязанности должным образом", - сказал глава пресс-службы посольства России на Шри-Ланке Герман Федоров.

Как сообщил заведующий консульским отделом диппредставительства Александр Ивин, растет и число жалоб россиян, отдыхающих в этом островном государстве.

"В частности, отмечаем, что растет число жалоб на кражи в отелях, в том числе и дорогих отелях", - указал собеседник агентства.

Ранее посольство РФ в Коломбо призвало россиян, постоянно проживающих на Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на родину после участившихся инцидентов с российскими гражданами на острове. Заявление прозвучало после инцидента с тремя российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Южной провинции. В отношении российских гражданок, по их словам, имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля. За этим последовала драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.

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