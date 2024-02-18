Полиция Шри-Ланки объяснила отказ заводить дело о приставаниях к россиянкам

Полиция Шри-Ланки не стала открывать уголовное дело из-за скандала с домогательствами сотрудников отеля в отношении двух российских гражданок, поскольку те не успели подать заявление в установленном порядке. Об этом сообщили ТАСС в полицейском участке поселка Унаватуна в Южной провинции острова, где произошел инцидент.

"Нет, мы не стали заводить уголовное дело, поскольку две гражданки России не успели подать соответствующе заявление в установленном порядке и улетели", - заявил представитель полиции.

Он отметил, что другое дело - об избиении местным жителем российского гражданина, который заступился за девушек из РФ, - прекращено, поскольку стороны пришли к примирению.

"Стороны пришли к соглашению о примирении", - указал собеседник агентства.

По его словам, в последнее время растет число правонарушений со стороны российских граждан. В числе основных езда без прав на арендованном транспорте.

"Нужно иметь в виду, что российские права у нас не действуют", - сказал он.

Тем временем, как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Коломбо, российское диппредставительство, несмотря на то что потерпевшие не оставили заявления, указало местным властям на несвоевременные действия полиции в отношении этого инцидента.

"Мы считаем, что полиция не предприняла своевременно необходимых следственных действий и не выполнила обязанности должным образом", - сказал глава пресс-службы посольства России на Шри-Ланке Герман Федоров.

Как сообщил заведующий консульским отделом диппредставительства Александр Ивин, растет и число жалоб россиян, отдыхающих в этом островном государстве.

"В частности, отмечаем, что растет число жалоб на кражи в отелях, в том числе и дорогих отелях", - указал собеседник агентства.